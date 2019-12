Il sale che fa bene

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Percorsossere di- Aspria Harbour Club, MilanoGrotta di- Romantik Hotel Turm, Fiè allo Sciliar (BZ)Stanza del– CXI Spa Lido Palace, Riva del Garda (TN)Grotta salina - Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, Nova Levante (BZ)Salt massage – Terme della Salvarola, Sassuolo (MO)Troppoè nocivo nella dieta, lo sappiamo, ma non tutto ilvien per nuocere in fatto dissere. Per esempio, avete mai sentito parlare dell’haloterapia? Forse no, ma di sicuro ne avreteficiato entrando in una grotta dinelle Spa. Si tratta di un trattamentossere che prevede la respirazione di aria salata in un stanza di, priva di umidità, dove le temperature sono fredde (meno di 20° C), per almeno mezz’ora. Ifici? Alcuni studiosi ritengono che possa trattare le condizioni respiratorie, come asma, bronchite cronica e allergie di varia natura. Non ...

