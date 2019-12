Huawei Nova 6 5G | Nova 6 e Nova 6 SE ufficiali | ecco i nuovi re dei selfie

tuttoandroid

(Di giovedì 5 dicembre 2019)annuncia, al momento in Cina, la nuova serie6, composta da tre diversi modelli tra cui uno dotato di connettività 5G. L'articolo6 5G,6 e6 SEre deiproviene da TuttoAndroid.

HDblog : Huawei Nova 6 5G ancora non c'è, ma DxOMark l'ha già testato | Specifiche - zazoomblog : DxOMark non ha dubbi: il re dei selfie è il nuovo Huawei Nova 6 5G - #DxOMark #dubbi: #selfie #nuovo #Huawei - TuttoAndroid : DxOMark non ha dubbi: il re dei selfie è il nuovo Huawei Nova 6 5G -