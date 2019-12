Fare l’avvocato ai tempi dell’intelligenza artificiale

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (Immagine: pixel2013/pixabay) Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni è che l’automazione del lavoro non riguarda solo le professioni più semplici o manuali. Robot, software e intelligenza, insomma, non minacciano soltanto gli operai che lavorano alla catena di montaggio, i cassieri dei supermercati o i magazzinieri. Anche le professioni intellettuali o altamente specializzate sono sotto attacco, da parte di software in grado di scrivere (brevi) articoli o algoritmi di machine learning capaci di diagnosticare le malattie più rapidamente e con maggiore precisione dei medici. Persino una professione complessa come quella di avvocato è messa sotto pressione dall’avanzata della tecnologia. Certo, almeno per il futuro in vista non troveremo nei tribunali robot-avvocati che tengono appassionate arringhe. Nonostante questo, i cambiamenti in corso sono profondi e ...

gavinjones10 : @ram10sin @Scacciavillani Perché si può fare l’avvocato o il giornalista o il gommista tutta la vita ma non il poli… - SpadacciniCinz1 : @MonicaGhio3 Che confine avrebbe attraversato?... Caro produttore del cazzo....pensare che quando l avevi x erkenci… - giel_lelico : Non voglio fare l'avvocato del diavolo, ché se la chiesa predica l'accoglienza di certo lo fa per suo subdolo torna… -