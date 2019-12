Benevento | col Trapani fischia Minelli | “esordio” al Ciro Vigorito

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– L’anticipo di campionato traè stato affidato a Danieledi Varese. Prima designazione stagione per il lombardo con i giallorossi, incrociati l’ultima volta nella trasferta di Livorno del precedente campionato. In quell’occasione i ragazzi di Bucchi furono sconfitti per due a zero. Favorevole, invece, il precedente di Cittadella, sempre relativo alla stagione 2018/19, quando la Strega espugnò di misura (0-1) il “Tombolato“. Un arbitro da trasferta visti i precedenti: a Pisa (0-3) e a Vicenza (0-0) nel 2016/17, ad Andria (1-1) nel 2012/13 e Lumezzane (0-2) nel 2011/12. Domani sarà dunque la prima al “” nelle vesti di primo ufficiale. Gli assistenti saranno invece Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Gianluca Sechi di Sassari. Lombardo torna a...

