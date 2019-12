Torino | torna a casa la piccola Emma | travolta davanti all’asilo I medici | “Un miracolo”

Disinnesco ordigno bellico a Torino : completate le operazione - gli evacuati possono tornare a casa : Operazioni completate con successo a Torino: è stata disinnescata la bomba d’aereo inglese, risalente alla II Guerra Mondiale, trovata durante gli scavi del teleriscaldamento nel centro città, all’incrocio tra via Nizza e via Valperga. I guastatori del 32° Reggimento Genio della Brigata Alpina Taurinense hanno reso innocue le due spolette e l’ordigno è stato caricato con una ruspa su un camion. verrà trasportato portato in una ...

Il Torino torna sui suoi passi : il Filadelfia chiude di nuovo le porte ai tifosi : Il Torino non vince contro l’Inter, si apre la contestazione e si chiudono di nuovo le porte del Filadelfia. L’allenamento di oggi in vista della partita contro il Genoa si svolgerà a porte chiuse. Senza tifosi. Dopo appena diciassette giorni, dunque, il Torino torna sui suoi passi. Solo l’8 novembre scorso Mazzarri aveva promesso il ritorno all’allenamento aperto ogni lunedì dopo la partita. Scrive La Stampa: “Il ...

Torino-Inter - le probabili formazioni : ballottaggio Berenguer-Verdi - torna D’Ambrosio : Torino-Inter, le probabili formazioni – Saranno Torino e Inter a chiudere il sabato di Serie A. Una gara molto attesa e che promette spettacolo. I granata sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Brescia, arrivata dopo un periodo altamente negativo. Belotti e compagni vorranno proseguire il trend positivo intrapreso contro le Rondinelle. Di fronte l’Inter di Antonio Conte che non intende fermarsi. I nerazzurri vogliono ...

Dazn – Si torna in campo - dopo la sosta si ricomincia con Torino-Inter : ecco come vederla : dopo la sosta, partenza in grande stile su Dazn con le sfide Torino-Inter, Benevento-Crotone. E la gran finale di Copa Libertadores dopo la sosta di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di Dazn. La tredicesima giornata di Serie A TIM su Dazn si apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match Torino-Inter (con Dazn segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Conte, ...

Juventus in ansia per Pjanic : il giocatore potrebbe tornare in anticipo a Torino : Ieri sera, Miralem Pjanic si è accasciato a terra al minuto 77 della gara tra Italia e Bosnia. Il numero 5 juventino ha sentito un fastidio muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato Leonardo Bonucci che quando ha visto il compagno a terra si è diretto verso di lui per sapere come stava. Al termine della partita lo stesso Miralem Pjanic ha rassicurato tutti dicendo che è il solito fastidio ...

Sta per tornare il raduno dei Babbi Natale a Torino : L’appuntamento il raduno dei Babbi Natale è divenuto ormai tradizionale. Ed è molto atteso da tutti pazienti ricoverati all’Ospedale Regina

Il Torino torna a vincere con Belotti e Berenguer : travolto il Brescia 4-0 : (LaPresse) - Il Toro ritrova il successo e lo fa a spese del Brescia. La formazione di Mazzarri travolge i lombardi al Rigamonti nell'anticipo delle 15 della dodicesima giornata di Serie A. Finisce 4-0 per i granata, con le doppiette di Belotti nel primo tempo (rigore al 17' e al 26') e del neoentra

Brescia-Torino 0-4 - Serie A calcio 2019-2020 : i granata tornano a vincere con le doppiette di Belotti e Berenguer - crisi nera per i lombardi : Il Torino torna a vincere dopo 6 partite di digiuno e lo fa demolendo in trasferta il Brescia di Fabio Grosso, sconfitto per 4-0 davanti al proprio pubblico del “Rigamonti” nel secondo anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I piemontesi hanno dominato in lungo e in largo aggredendo subito gli avversari, portandosi sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta su rigore del “Gallo” Belotti, ...

Brescia-Torino - le probabili formazioni : Grosso torna a 4? Mazzarri ha trovato il sostituto di Baselli : Brescia-Torino, le probabili formazioni – Il primo match del sabato relativo alla 12^ giornata di Serie A è quello del Rigamonti tra Brescia e Torino. Non proprio positivi, anzi tutt’altro, i recenti periodi delle due compagini. In casa lombarda, la proprietà ha provveduto al cambio in panchina, sollevando Corini dall’incarico e sostituendolo con Grosso. Per quanto concerne i piemontesi, Mazzarri ha rischiato di ...

GiovedìScienza torna a Torino : la Scienza in diretta settimana per settimana : La Scienza è per tutti. Non quella delle formule matematiche incomprensibili ma quella delle scoperte mediche rivoluzionarie, degli studi che tutelano il pianeta, dei viaggi straordinari alla scoperta dei misteri dello spazio. La trentaquattresima edizione di GiovedìScienza, sarà, ancora una volta, il luogo dove pubblico e protagonisti della ricerca scientifica si incontreranno, per approfondire e dibattere sui grandi temi di attualità e le ...

Torino Juventus formazioni ufficiali : torna CR7 - ma che sorpresa in attacco : Torino Juventus formazioni – Il giorno del derby di Torino è arrivato; Maurizio Sarri, ha fatto le sue scelte ed ha sciolto ogni dubbio nonostante i punti interrogativi della vigilia. Il dubbio Pjanic è stato risolto con il centrocampista bosniaco nuovamente tra i titolari. La vera sorpresa è in difesa con De Sciglio dal primo minuto. attacco affidato a Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Fuori quindi Higuain. Torino Juventus formazioni ...

Giornalismo - torna il Premio Morrione : a Torino le migliori inchieste sui cambiamenti climatici : Il Premio Roberto Morrione torna a Torino dal 24 al 26 ottobre: in programma nel capoluogo piemontese tre giornate di premiazione delle migliori inchieste sul tema legato ai cambiamenti climatici, che questa volta saranno esaminati attraverso lo speciale filtro del Giornalismo investigativo: ecco il programma di questa ottava edizione della kermesse, di cui Fanpage.it è partner.Continua a leggere

Artissima torna a Torino e parla di sesso : Terzo anno di Ilaria Bonacossa alla direzione di Artissima a Torino: sarà l’edizione perfetta? «Sarà quello per cui ci siamo preparati negli anni precedenti: abbiamo un’ottima lista di gallerie che fanno molta ricerca. Una su tutte: la Gavin Brown, quella con più artisti alla Biennale di Venezia». È stato anche scelto un tema: Desiderio/Censura. «Avere un filo rosso è mia deformazione da ...

Valli Stura e Orba - allagamenti e danni. Linee ferroviarie per Ovada - Torino e Milano ferme. Treni costretti a tornare indietro : Allerta arancione su Savona e Genova. Ma la situazione è grave nelle aree pià interne della Liguria. Il sindaco di Rossiglione ai cittadini: «Non uscite»