Michela Persico Instagram | collant velatissimi sotto la micro gonna | «Schianto

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Seduta con il cagnolino tra le mani e Babbo Natale accanto: una splendida cartolina natalizia quella cheregala ad. Soprattutto per l’abbigliamento e la posizione adottata. Ventottenne bergamasca, laè una delle giornaliste sportive più apprezzate dal pubblico maschile. Compagna del difensore Daniele Rugani,ha tutti i numeri per far perdere la testa: un metro e 75 di altezza, 52 chili di peso e misure da capogiro. Non solo bellezza, però. La conduttrice di Alzano Lombardo vanta una laurea in Lingue all’Università di Bergamo e un sogno realizzato: quello di diventare giornalista., tra bellezza e beneficenza… Dopo aver mosso i primi passi in trasmissioni come Top Calcio 24 e SportItalia nel ruolo di inviata esterna,è cresciuta professionalmente fino ad approdare a Mediaset. E intanto anche il seguito su ...

Mediagol : #Video Michela Persico, allenamento mozzafiato: Lady Rugani lavora in palestra... - Mediagol : #Video Michela Persico, ghiaccio bollente: in montagna nevica ma il bagno in piscina di Lady Rugani...… - emipfed : RT @LaskaJuventus: Un giorno capirò il mistero di Michela Persico, laureata in Lingue, che da almeno un anno prende lezioni d’inglese. http… -