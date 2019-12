Mattarella incontra Maximo Ibarra | amministratore delegato di Sky Italia

Segre : “Scorta? Mai avrei pensato di averla”. Poi incontra Salvini. Mattarella : “Suo caso è segno che odio e intolleranza sono concreti” : “La solidarietà” come antitesi all’odio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama alla “convivenza” e al “senso di responsabilità” come mezzo per “contrastare” “intolleranza” e “contrapposizione“, che non sono concetti astratti ma fatti “concreti“. Lo dimostrano, dice il capo dello Stato, due episodi sulle cronache dei giornali degli ultimi ...