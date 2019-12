huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Inore sono statoin un”. Aore dalla sua liberazione il sindaco di Bibbiano, fino a ieri sottoposto all’obbligo di dimora per l’inchiesta sui presunti affidi illeciti, ha deciso di parlare. Ha scritto una lettera per ripercorrere i passaggi della vicenda che lo ha riguardato. Una vicenda, racconta, dolorosa per lui e per la sua famiglia. “27 giugno - 3 dicembre 2019 un periodo che difficilmente dimenticherò, durante il quale ho toccato da vicino il significato vero, profondo della parola libertà. Il giorno dopo una delle tante serate trascorse in Comune vieni svegliato, e inore, dalle Alpi alla Sicilia diventi il mostro, l’di Bibbiano”. Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano al centro dell’inchiesta “Angeli e Demoni”, inizia così la sua lunga lettera dopo la ...

AdorniGiovanna : RT @HuffPostItalia: 'Io, trasformato in un orco in poche ore, riassaporo la libertà': lo sfogo del sindaco di Bibbiano - HuffPostItalia : 'Io, trasformato in un orco in poche ore, riassaporo la libertà': lo sfogo del sindaco di Bibbiano - fisco24_info : Il sindaco di Bibbiano: 'In poche ore trasformato in orco' : Lettera di Andrea Carletti: 'Insulti e minacce di mort… -