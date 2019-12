Donald Trump | nuova gaffe con la Regina | infrange il protocollo e saluta prima Camilla

Ivana Trump a Live-Non è la D'Urso - bordata a Donald Trump : "Meglio baby sitter che badante" : “Dico sempre che preferisco essere la baby sitter che la badante": la frase di Ivana Trump, sicuramente riferita al suo ex marito Doanld Trump fa parlare. Anzi, fa discutere. Ma si sa: lvana Trump, imprenditrice di successo planetario, fa notizia sempre, ogni volta che parla. Ed è accaduto anche ier

Melania Trump - tutti i segreti della first lady : dagli abiti indossati per ribellione alla camera lontana da quella del marito Donald : I pantaloni per ripicca al marito. La camicetta per solidarietà con le donne. La giacca come frecciatina contro Ivanka. Le scelte di stile di Melania contengono un preciso significato politico: o almeno così sostiene Kate Bennett, giornalista che si occupa della first lady da anni e che ne svela i segreti nel suo libro, appena uscito negli Stati Uniti, “Free, Melania: una biografia non autorizzata”. Nonostante abbia vissuto gli ultimi tre anni ...

Ivana Trump : "Rossano Rubicondi o Donald Trump? Non voglio essere una badante!" : Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono raccontati nel talk show serale di Barbara D'Urso e, alla domanda su chi preferisce come marito, l'ex moglie di Donald Trump ha scherzato sull'età. Ivana Trump tra Rossano Rubicondi e Donald Trump: se potesse tornare indietro quale marito sceglierebbe? La domanda le è stata rivolta durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, e l'ex modella non ha risparmiato battute sull'età dell'attuale Presidente ...

Donald Trump VS WEB TAX/ Minacciate Francia e Italia : dazi al 100% su esportazioni : DONALD TRUMP vs web tax, Minacciate Francia e Italia. dazi al 100% su centinaia di prodotti made in France e in Italy: tutti i dettagli

Donald Trump contro la digital tax di Francia e Italia/ Pronti nuovi dazi al 100% : Donald Trump si schiera contro la digital tax di Francia e Italia. Pronti ad entrare in vigore dei pesantissimi dazi sulle esportazioni al 100%

Live non è la D’Urso - Ivana Trump : “Donald o Rossano? Preferisco essere la baby sitter che la badante” : Ivana Trump, l’ex moglie del presidente Usa Donald Trump, è stata ospite dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso assieme al secondo marito Rossano Rubicondi per raccontarsi e parlare dei suoi matrimoni con il tycoon e l’ex modello con cui, nonostante i 23 anni di differenza, ha avuto un grande amore. “Dico sempre che Preferisco essere la baby sitter che la badante”, ha detto riferendosi alla differenza ...

Donald Trump va alla Nato in assetto da battaglia : Ancora una volta Donald Trump entra in rotta di collisione con gli alleati europei alla vigilia di un vertice fra leader. Sul volo dall’Air Force One verso Londra, che ospita il summit della Nato, il presidente americano parte lancia in resta: se la Francia va avanti con la digital tax che colpisce i big americani del web - da Google a Facebook ad Amazon - verrà colpita a partire da gennaio con dazi fino al 100% su beni per un ...

Ivana Trump - chi è : età - vita privata e carriera dell’ex moglie di Donald Trump : Conosciamo meglio l’ex modella ceca naturalizzata statunitense, Ivana Trump, ex moglie di Donald, attuale presidente degli Stati Uniti D’America Ivana Trump nasce a Zlin il 20 febbraio 1949. Fin da bambina si appassiona al suo talento per gli scii, poi nei primi anni ’70 studia presso l’Università Carolina di Praga. Successivamente lascia la Cecoslovacchia trasferendosi […] L'articolo Ivana Trump, chi è: età, vita ...

Hong Kong - contromossa della Cina dopo il corteo pro-Donald Trump : stop alle visite delle navi da guerra americane : L’ennesimo weekend di proteste a Hong Kong ha visto, oltre agli scontri tra attivisti e forze delle polizia, centinaia di manifestanti sfilare nei pressi del Consolato americano con tanto di bandiere americane e maschere di Donald Trump. Tra loro – come testimoniavano gli slogan – c’era chi invocava nuovamente un intervento da parte di Donald Trump per «liberare Hong Kong» dall’egemonia cinese. Da dove viene ...

Impeachment : come finirà per Donald Trump? : Negli USA va avanti l'inchiesta per l'Impeachment di Donald Trump. Ecco tutti i precedenti e i dati dei sondaggi. di Francesco Magni come noto è in corso la procedura di Impeachment contro il Presidente Donald Trump in seguito alle dichiarazioni di due whistleblowers in merito a presunte pressioni effettuate sul Governo ucraino, sia personalmente sia per il tramite di alcuni collaboratori personali come l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. ...

Casa Bianca - Donald Trump non parteciperà ad audizione su impeachment : Gli avvocati del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non hanno escluso la futura partecipazione, ma hanno affermato che non sarebbero apparsi alla prima udienza pubblica del comitato giudiziario, con esperti legali che offriranno valutazioni sull’impeachment. WASHINGTON – Domenica gli avvocati del presidente Trump hanno dichiarato che non avrebbero partecipato alla prima udienza pubblica di […] L'articolo Casa Bianca, ...

A Hong Kong migliaia di persone hanno festeggiato le leggi firmate da Donald Trump a sostegno dei manifestanti : Giovedì decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade del centro di Hong Kong per festeggiare le due leggi firmate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a sostegno delle proteste degli ultimi mesi contro la Cina e

Donald Trump dice che i talebani vogliono riprendere i negoziati di pace con gli Stati Uniti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del Giorno del Ringraziamento è andato per la prima volta in visita ufficiale in Afghanistan, nella base statunitense di Baghram. Durante la visita, Trump ha annunciato che i negoziati di pace tra

Donald Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong - Pechino : ' Non interferiscano' : Grande tensione fra gli Stati Uniti e Cina dopo che Donald Trump ha firmato la legge 'Hong Kong Human Rights and Democracy Art' emanata dal congresso americano che sostiene le proteste democratiche iniziate dai manifestanti di Hong Kong e quindi fortemente in contrasto con Pechino, 'Ho firmato questa legge nel rispetto del presidente Xi e il popolo di Hong Kong in modo che si trovi una soluzione in maniera pacifica'. La risposta della Cina La ...