Barbara Alberti al Grande Fratello Vip? Le ultime

Grande Fratello Vip 2020 : Barbara Alberti concorrente? : Potrebbe aver ancora tanto da dire Barbara Alberti e stavolta non si tratterebbe di un nuovo libro. La scrittrice, opinionista e conduttrice radiofonica sarebbe in ballo per la rosa dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello VIP in partenza a gennaio 2020 su Canale 5.Il rumor balza da Dagospia che nel pomeriggio di oggi 3 dicembre ha sparato quello che a tutti gli effetti potrebbe rivelarsi un vero boom per le dinamiche ...

Masterclass - su Loft in esclusiva la lezione di Barbara Alberti : come si scrive un romanzo. “Lo scrittore è un anarchico in libertà” : come si scrive un romanzo? Dopo le Masterclass di Antonio Padellaro e Silvia D’Onghia sulle fake news, di Andrea Scanzi sul giornalismo musicale, di Fabio Bucciarelli sul fotoreportage di guerra e di Natangelo sul mondo della satira, torna la lezione a cura di Barbara Alberti. Tre capitoli: il primo introduttivo sul modo in cui la scrittrice compone la sua opera. “La scrittura non va inseguita, ma ingannata come un’amante ...