Agenzia Spaziale Europea di Frascati | a gennaio parte il corso “Star Academy”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Undici lezioni a cura di ricercatori e astronomi professionisti, per approfondire tematiche di forte rilevanza scientifica e attualità. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) lancia il, che partirà il 14presso la sede dell’(ESA – ESRIN) di. Un’eccellente opportunità di formazione, con rilascio di attestato, valida per arricchire il proprio curriculum e per l’acquisizione di crediti formativi. In particolare, le lezioni deltoccheranno vari ambiti disciplinari, dalla planetologia alla cosmologia, dall’evoluzione stellare all’esplorazione. Chiunque sia in possesso di una formazione di base in campo astronomico potrà seguire proficuamente il: le lezioni, pur entrando nel dettaglio degli argomenti trattati, avranno infatti un taglio divulgativo e non accademico, così da ...

Mov5Stelle : Si è concluso con un successo senza precedenti, per l’Italia, il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europ… - riccardo_fra : ???? Buone notizie per l’Italia dal Consiglio Ministeriale #Esa, l’Agenzia Spaziale Europea: molti Paesi stanno inves… - paveseinbici : Agenzia Spaziale Europea capta messaggio alieno: “Veniamo a dare un governo decente all’Italia” -