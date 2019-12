Samsung inizia lo sviluppo di Android 10 per il suo Galaxy più costoso

Samsung apre le danze : i Galaxy S9 iniziano a ricevere la prima beta di Android 10 : Samsung ha appena rilasciato la prima beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy S9 e S9+ L'articolo Samsung apre le danze : i Galaxy S9 iniziano a ricevere la prima beta di Android 10 proviene da Tutto Android .

Il punto di riferimento per i clienti del marchio sudcoreano residenti in zona è stato rinnovato sia nella forma che nella sostanza

Max Weinbach di XDA Developers ha sostenuto con un messaggio su Twitter ha detto che è iniziato lo sviluppo software dei 3 Samsung Galaxy S11 per gli USA

La gamma Samsung Galaxy S10 inizia ad aggiornarsi e a ricevere la prima beta della One UI 2.0, basata su Android 10: scopriamo insieme le prime novità grazie a una serie di immagini.