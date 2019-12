Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi | dal 9 gennaio Hammamet in sala

Hammamet : Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi nel poster : Il primo poster di Hammamet mostra Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi nel suo esilio in Tunisia. Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi nel poster di Hammamet, nuovo film di Gianni Amelio in uscita il 9 gennaio. Bettino Craxi è stato il segretario del Partito Socialista Italiano ed ex presidente del Consiglio che dominò la vita politica italiana degli anni '80. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, l'uomo ha passato sette anni ...

Pierfrancesco Favino miglior attore al Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 - Martin Eden Golden Giradillo per il miglior film : Pierfrancesco Favino "Best Actor Award" a Siviglia per "Il Traditore", Martin Eden miglior film con il Golden Giradillo, menzione speciale per "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" Pierfrancesco Favino è stato eletto miglior attore del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 (16a edizione del Festival del Cinema Europeo di Siviglia) per la sua interpretazione ne “Il Traditore”. Ennesimo riconoscimento vinto dal film di Marco ...

Pierfrancesco Favino miglior attore al Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 - Martin Eden Golden Giradillo per il miglior film : Pierfrancesco Favino “Best Actor Award” a Siviglia per “Il Traditore”, Martin Eden miglior film con il Golden Giradillo, menzione speciale per “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” Pierfrancesco Favino è stato eletto miglior attore del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 (16a edizione del Festival del Cinema Europeo di Siviglia) per la sua interpretazione ne “Il Traditore”. Ennesimo ...

A Pierfrancesco Favino il Tendercapital Productions Prize : Nell'ambito dei Vanity Fair Awards, Pierfrancesco Favino ha ricevuto il "Tendercapital Productions Prize" da parte di Moreno Zani

Pierfrancesco Favino : «A 60 anni sarò un figo pazzesco» : Peirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPeirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPeirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPeirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPeirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPeirfrancesco Favino al Vanity Fair StoriesPierfrancesco Favino a Vanity Fair Stories arriva direttamente da New York e mette le mani avanti: «Se mi blocco su qualcosa, sarà colpa del jet lag». L’attore, 50 anni, ha già iniziato la ...

Pierfrancesco Favino miglior attore al Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 - Martin Eden Golden Giradillo per il miglior film : Pierfrancesco Favino "Best Actor Award" a Siviglia per "Il Traditore", Martin Eden miglior film con il Golden Giradillo, menzione speciale per "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" Pierfrancesco Favino è stato eletto miglior attore del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2019 (16a edizione del Festival del Cinema Europeo di Siviglia) per la sua interpretazione ne “Il Traditore”. Ennesimo riconoscimento vinto dal film di Marco ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Pierfrancesco Favino : Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto Bellocchio a farmi interpretare Buscetta»Pierfrancesco Favino: «Così ho convinto ...