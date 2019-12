Milano sa di avere l’aria e la percezione di sé tra le più inquinate al mondo?

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019)ha tanti primati, raccontano. Il Pil va al doppio della velocità del resto d’Italia, le startup spuntano come funghi, l’occupazione è a livelli record, gli investimenti stranieri scorrono a fiumi, il turismo nell’ultimo decennio è cresciuto più che in ogni altra città. Le week di settore, le rassegne culturali, gli ospiti internazionali, i boschi verticali, i parchi minimalisti orizzontali contribuiscono, assieme agli elementi sopra, a fare del capoluogo lombardo la città più vivibile d’Italia. Asi sta meglio che in ogni altra parte d’Italia, sembrerebbe. Forse del. Ed è anche vero, per una parte della popolazione cittadina, più o meno quella che vive all’interno della circonvallazione – la prima cinta, sia chiaro, non quella dove passa la 91. Ma il resto delle persone se ne fa poco di questi primati, che non sono altro che la versione narrativa di una scopa ...

