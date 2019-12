Migranti | la Alan Kurdi ancora in mare Orfini | “La smettiamo di tenere in ostaggio

Migranti : Orlando - 'Chiedo a Conte di garantire sbarco immediato Alan Kurdi' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Carissimo Juan, carissimi dell'equipaggio. Palermo è una città accogliente e il suo porto deve essere aperto. Chiedo al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte di intervenire per garantire lo sbarco immediato di Migranti in emergenza a Palermo". Così, su T

Migranti - un neonato che non beveva da due giorni tra le persone salvate dalla Alan Kurdi : La Ong tedesca ha soccorso due gommoni con 40 e 44 persone, una donna presa a bordo in stato di incoscienza.

Migranti - perché il Tribunale dei ministri ha archiviato l’indagine su Salvini nel caso Alan Kurdi : L'indagine a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Alan Kurdi è stata archiviata in quanto "l’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda non consente di individuareprecisi obblighi di legge violati dagli indagati". Secondo il Tribunale dei ministri sarebbe lo Stato di primo contatto a dover assegnare un porto sicuro: in quel caso, quindi, la responsabilità era del Paese di cui la nave batteva ...

Migranti - archiviata posizione Salvini per vicenda Alan Kurdi : La posizione di Matteo Salvini in relazione alla vicenda Alan Kurdi è stata archiviata dal Tribunale dei Ministri. È stata così accolta la richiesta della Procura di Roma riguardo all’indagine che vedeva coinvolto il leader della Lega per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio. archiviata anche la posizione del prefetto Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. L’odissea della Alan Kurdi La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea ...

Migranti - sbarcano la Asso 30 e la Alan Kurdi : più di 230 persone arrivate a Pozzallo e Taranto : Doppio sbarco in mattinata nei porti italiani: i 151 Migranti a bordo della Asso 30, salvati nella giornata di ieri in tre diversi soccorsi nel Mediterraneo, sono approdati nel porto di Pozzallo. Sbarco anche per la Alan Kurdi: le 88 persone a bordo sono arrivate nel porto di Taranto e verranno redistribuite tra Germania, Francia, Italia, Portogallo e Irlanda.Continua a leggere

Migranti - concluso lo sbarco della Alan Kurdi al porto di Taranto : scese 88 persone : La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. Dall’imbarcazione sono sbarcati 88 Migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. A bordo anche nove minori non accompagnati. Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla prefettura di Taranto, hanno partecipato Comune, Asl, forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Secondo quanto reso noto dal Viminale riguardo ...

La Alan Kurdi in porto a Taranto : sbarcati 88 Migranti : Secondo quanto reso noto dal Viminale, la procedura attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta prevede la ricollocazione immediata di 60 migranti in Germania e Francia, altri cinque andranno in portogallo e due in Irlanda. In Italia ne resteranno 21