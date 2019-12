Mario Oliverio | chiuse indagini per peculato sul governatore della Calabria E nel Pd si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) È un periodo da dimenticare questo per. IlRegionesi vuole ricandidare, ma il “suo” Pd ha scelto il civico Pippo Callipo. Venerdì ci sarà la presentazione ufficiale e, sull’altare dell’imprenditore calabrese, il Partito democratico è pronto a sfrattareassieme a tutto il suo entourage, compresi un parlamentare (su due che il Pd ha in, ndr) e due segreterie provinciali “non allineate” alle decisioni di Nicola Zingaretti. “Il candidato del Pd è uno: Callipo. Chi fa un’altra scelta si posiziona fuori dal Pd. Mi sembra un’ovvietà”. Le parole pronunciate lunedì dal commissario regionale del partito, Stefano Graziano, rimbombano ancora nella testa dei ras calabresi che da martedì mattina devono fare i conti con l’ennesima grana giudiziaria di: la procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per corruzione ...

