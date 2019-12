ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) “I diritti denel? Io non ho mai preso un amato chezzo”., alias, è sempre in forma smagliante. Scavallati gli 80 è rimasto ancora un “raghezzo”. Grintoso, spiritoso, gentiluomo. Un vero mister. Proprio come ildenel, il film cult che in queste settimane compie 35. E per Pasquale Zagaria da Andria è come fosse ieri. “Decisi di fare questo film mentre viaggiavo tutte le domeniche sere in aereo con Nils Liedholm”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Lui allenava la Roma e tornava a casa a Milano. Io andavo a Milano perché lunedì mattina registravo un programma tv. Essendo io un romanista sfegatato, cercavo sempre un posto vicino a lui. Spesso chiedevo ad altri passeggeri di spostarsi: “Gentilmente, dovrei parlare con questo raghezzo”. Discutevamo dei risultati della Roma, su come avrebbe potuto giocare ma non ...

fattoquotidiano : Kitikaka (Oronzo Canà edition) – 35 anni fa usciva L’allenatore nel pallone. Lino Banfi al -