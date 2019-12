Il test del cuore | scopri la tua più grande virtù in amore

Camorra - a Dubai la cassaforte del racket : minacce ai testimoni - preso fratello del boss : «Gennaro sta in prigione per colpa vostra. Ora dovete ritrattare». Brutto refrain a Secondigliano, dove negli ultimi giorni è stata conclusa una inchiesta per racket e usura. Due...

Venezia - riscontro positivo dal test delle paratoie del Mose. VIDEO : Ha avuto un riscontro positivo il test di sollevamento delle paratoie del Mose eseguito nella notte tra lunedì e martedì alla bocca di porto di Malamocco, uno dei tre “ingressi” della laguna. Il sistema che dovrebbe arrivare a proteggere Venezia dalle acque alte (COS'È) è stato messo alla prova a tre settimane dalla grave mareggiata di 187 centimetri dello scorso 12 novembre (FOTO). Risolti anche i problemi di vibrazioni registrati ...

Gedi-Exor? Martella : «testate patrimonio del Paese - mantenere l’occupazione» : «mantenere il sostegno pubblico all'editoria, l'Italia investe meno degli altri Paesi». E' tra gli strumenti enumerati da Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per affrontare la crisi dell'editoria e, in particolare della carta stampata

Venezia - è riuscito il test di funzionamento del Mose : Ieri sera il Consorzio Venezia Nuova ha effettuato, con successo, una prova del Mose, la paratia mobile che - quando entrerà in funzione, presumibilmente nel 2021 - dovrà difendere la laguna dalle alte maree. La prova parziale di innalzamento delle paratoie è stata effettuata alla bocca di porto di Malamocco.Continua a leggere

LIVE test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Mercedes davanti a tutti alla fine del day-1 - Vettel insegue Bottas a otto decimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test MATTIA BINotto: “Vettel E LECLERC LIBERI DI COMBATTERE NEL 2020” 15.10 La nostra lunga DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport per la seconda giornata. 15.08 Valtteri Bottas nel finale ha abbassato ulteriormente il limite ed ha stampato un ottimo 1’37″124 rifilando più di 8 decimi alla Ferrari ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Finisce qui la giornata al volante di Sergio Perez, che domani lascerà il volante della Racing Point al compagno di squadra canadese Lance Stroll.

LIVE F1 - test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : problemi agli scarichi della Ferrari - Vettel 2° dietro a Bottas : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Secondo posto e qualche problema tecnico agli scarichi per Sebastian Vettel in questa mattinata sul circuito di Yas Marina. #F1Testing LIVE test F1 Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : sessione pomeridiana 3 dicembre - prosegue lo sviluppo delle Pirelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test F1 ad Abu Dhabi, ci aspetta una sessione pomeridiana particolarmente intensa dove i piloti avranno a disposizione quattro ore di tempo per provare gli pneumatici Pirelli della prossima stagione e compararli con quelli del 2019. Si tratta di prove fondamentali per tutte le scuderie che devono raccogliere il maggior numero possibile di ...

test per il Mose a Venezia - si sollevano le paratoie all'ingresso della laguna : Test di sollevamento delle paratoie del sistema Mose alla bocca di porto di Malamocco, uno dei tre ‘ingressi’ della laguna di Venezia.Una prova che era stata sospesa all’inizio di novembre - prima della grande acqua alta di un metro e 87, livello massimo toccato il 12 novembre - dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa, che ...

Spazio : il razzo cinese Long March 8 supera con successo il test del motore : La Cina ha testato con successo il motore del razzo Long March 8, in vista del lancio inaugurale previsto per il 2020: lo ha reso noto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Il motore idrogeno-ossigeno ha operato normalmente nel test ed è stato spento dopo aver completato tutte le procedure di collaudo. Il Long March 8 è un nuovo tipo di razzo vettore che può essere reso operativo in breve tempo, cosa che lo rende maggiormente ...

Spazio : al via i test del vuoto termico per ExoMars : I test del rover ExoMars condotti presso il sito Airbus di Tolosa sono entrati in una nuova fase con l’inizio dei test del vuoto termico (TVAC) che dureranno circa 18 giorni. Dal suo arrivo a Tolosa, alla fine di agosto, il rover è stato sottoposto a una campagna di test in preparazione del suo volo verso il Pianeta Rosso previsto nel 2020. Il progetto ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea include il primo rover progettato per ...

Prima l’imbarazzo - poi la confessione. Talisa di Amici è innamoratissima del ballerino : “Ho perso la testa” : Giornata molto bella ed entusiasmante per una delle concorrenti di ‘Amici’. Nel daytime Lorella Boccia ha annunciato alla ballerina Talisa che avrebbe ricevuto una fantastica sorpresa. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato l’ingresso proprio di quella persona. In molti infatti avevano pensato ad un incontro privato con un familiare stretto, invece no. Ad incontrare la ragazza è stato il ballerino professionista Umberto Gaudino, ...

Le dimissioni del premier iracheno non placano le proteste : Il paese è diviso in due: da una parte le istituzioni paralizzate e incapaci di attuare riforme; dall’altra i giovani che sfidano le pallottole delle forze di sicurezza per chiedere lavoro e lotta alla corruzione. Leggi