Bibbiano | torna libero il sindaco Carletti La Cassazione revoca l’obbligo di dimora

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lahato l’obbligo dinei confronti di Andrea, ilPd di, indagato nell’inchiesta Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando il politico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora èto. A quanto riporta l’Ansa, in attesa delle motivazioni, laha deciso per lasentenziando che non sussistevano le condizioni per l’arresto e quindi per una misura cautelare. Il ricorso sottoposto alla Corte Suprema era stato presentato dagli avvocati difensori Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, contro la decisione del Riesame dello scorso 20 settembre che avevato la misura cautelare degli arresti domiciliari per, ma aveva applicatodinella sua casa di Albinea, sempre nel ...

