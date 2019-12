Agropoli | domenica l’inaugurazione de “La luce di San Francesco”

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – E’ in programma8 dicembre, alle ore 16.30,de “Ladi, che verrà collocata sul promontorio di San Francesco, a pochi passi dall’omonimo convento. Il “Comitato delle Celebrazioni dagli 800 anni dalla presenza di Frate Francesco ade dall’incontro con San Daniele Fasanella”, per il Natale 2019 ha realizzato una “Sfera luminosa” (alta 3 metri) al cui interno è rappresentata una scena che vuole rinnovare il ricordo di un evento singolare avvenuto a Greccio nel Natale del 1223. Questo viene raccontato nella “Vita del Beato Francesco” scritta da Frate Tommaso da Celano, tra il 1228 e il 1229. Il Santo di Assisi, quella notte, celebrò il Natale in modo nuovo: preparò una recita singolare per rappresentare la nascita del Re povero, contemplare le modalità scelte dal ...

