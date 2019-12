Non paga 4 centesimi all’Inps su un versamento di 2mila euro e viene multato per 14 euro

Vagabondo entra in un ristorante e la cameriera invece di cacciarlo si offe di pagare lei il pranzo - quando l’uomo finisce di pranzare e va via la cameriera Non può credere a ciò accade : Una cameriera di un ristorante in Texas, Maria, un giorno ha visto entrare nel locale dove lavorava un Vagabondo dall’aspetto molto trascurato e sporco. l’uomo è entrato nel locale e si è messo a sedere. Nessuno degli altri clienti voleva sedersi vicino a lui e nessuno dei camerieri voleva servirlo anche perché emanava un cattivo odore invece la cameriera Maria gli si è avvicinata e gli ha detto che poteva ordinare tutto ciò che voleva e poi ...

Decreto fisco - meno multe a chi Non paga tasse locali ma si ravvede. Credito d’imposta al commerciante anche se si paga col cellulare : meno multe per chi evade i tributi locali ma poi si “ravvede”. E la possibilità per i negozianti di godere del Credito fiscale previsto se accetteranno transazioni con carta anche nel caso in cui il cliente paghi con il cellulare. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti al Decreto fiscale approvati dalla commissione Finanze, che giovedì sera farà una seduta notturna dalle 21 a oltranza. L’esame del Decreto in aula alla ...

Napoli - i giocatori Non vogliono pagare le multe : una parte potrebbe andare in beneficenza : Tanto inaspettato quanto grande è stato il pareggio del Napoli in quel di Liverpool. Uscire da Anfield con il risultato di 1-1 è stata una gioia sia per i giocatori che per i tifosi del Napoli, che non si aspettavano tale risultato. Tornati in città adesso i calciatori dovranno pensare a pagare le multe che gli sono state recapitate a casa per mezzo raccomandata da parte della società. L'insubordinazione c'è stata ed è giusto che i calciatori, ...

Mattino : Insigne ha chiesto di Non pagare le multe. C’è l’ipotesi di devolverle in beneficenza : La notifica delle multe non ha sbloccato automaticamente gli stipendi di ottobre, come scrive il Mattino, il pagamento dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, ma il Napoli è in piena linea con le tempistiche federali che impongono come termine per il pagamento il 16 dicembre. Ovviamente gli animi non sono distesi, anche se venerdì è in programma l’incontro con il presidente “Attenzione anche al ruolo di Lorenzo Insigne: perché ...

Carolyn Smith sulle fake news pubblicate sul suo stato di salute “Sono viva più che mai - Non è giusto che si giochi sulla mia morte - questa volta la farò pagare cara” : Alcuni siti avevano pubblicato la notizia, poi rilevata falsa, che Carolyn Smith era gravissima e parlavano di una morte imminente della coreografa diventata famosissima in Italia per essere una dei giudici del seguitissimo programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Carolyn Smith, dall’ospedale dove si trova per delle cure ha voluto precisare che non è gravissima e sul punto di morire: «Sono viva più che mai! Oggi si ...

Basket – Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid : “comprano giocatori nuovi ma Non hanno ancora pagato i vecchi” : Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid: il giocatore di Trento rivela come la sua ex squadra non abbia ancora pagato il suo stipendio Il profilo Instagram ACB ha annunciato l’ingaggio di Toney Douglas da parte dell’Estudiantes di Madrid. Fra i commenti al post ne è presente anche uno alquanto polemico di Alessandro Gentile, ex giocatore del club spagnolo che ha denunciato il mancato pagamento del suo stipendo: ...

Mattino : venerdì i calciatori chiederanno a De Laurentiis di Non pagare le multe : L’incontro previsto venerdì tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli arriva inaspettato e fa sicuramente notizia, perché lascia intravedere una via d’uscita più pacifica alla crisi. L’edizione di oggi del Mattino chiarisce quali potrebbero essere le richieste dei calciatori per il presidente che si è detto quantomeno disposto ad ascoltare le loro spiegazioni Si scuseranno per la rivolta post-Salisburgo? ...

Novantaquattrenne Non paga l’affitto di 161 - 00 dollari della casa di riposo e la proprietaria chiama la polizia : Una storia che mette i brividi quella accaduta ad una donna di 94 anni, Juanita Fitzgerald che ha vissuto per 11 anni in una casa di riposo, la Franklin House e un giorno, poiché era indietro nel pagamento di 161,00 dollari, la proprietaria della casa di riposo, Karen Twinem ha chiamato la polizia che l’ha arrestata. La donna, in lacrime si è trovata in galera per fortuna per pochissimo perché il giudice l’ha trasferita in ...

Alitalia - goveno vuole “rilancio” ma Non sa come fare. Gli italiani hanno pagato 10 miliardi per farla volare : Il governo cerca strade alternative per risollevare le sorti di Alitalia. L'obiettivo di "rilanciare" e non solo "salvare" la compagnia e' quello del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e, prima, del suo predecessore Luigi Di Maio. Il piano finora non e' riuscito. I motivi sono noti, la doppia partita giocata da Atlantia con il dossier concessioni autostradali sempre intrecciato, in questi mesi, a quello del rilancio del ...

Alessandro Zarino sbotta dopo Uomini e Donne : “L’educazione Non paga” : Uomini e Donne: le prime parole di Alessandro Zarino dopo il ‘no’ di Veronica Burchielli Alessandro Zarino, dopo essersi beccato un sonoro ‘no’ dalla sua corteggiatrice, e ora attuale tronista Veronica Burchielli, è tornato ad utilizzare attivamente il suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente commentato la sua esperienza televisiva, manifestando un certo malcontento per come sono andate ...

Detrazioni fiscali al 19% - quali sono i bonus a rischio per chi Non paga in contanti : Dal 2020 chi non effettuerà alcune spese con pagamenti tracciabili (quindi dicendo addio al contante) non potrà accedere alle Detrazioni fiscali al 19%. L'effetto che questa novità potrebbe avere è che vadano persi fino a quasi 500 milioni di euro di bonus. Ecco quali sono le spese a rischio e quali, invece, si potranno ancora effettuare in contanti.Continua a leggere

Diretta Spezia FrosiNone/ Streaming video DAZN : occhio al bomber Luca Paganini : Diretta Spezia Frosinone Streaming video DAZN: orario, quote e risultato live del match della tredicesima giornata del campionato di Serie B.

The Sun – Ancelotti candidato alla panchina del Tottenham - ma il club Non ha voluto pagare la penale al Napoli… : Il Tottenham voleva Carlo Ancelotti, ma hanno scelto Mourinho per non pagare la penale al Napoli Calciomercato Napoli – Mauricio Pochettino dopo cinque anni non è più l’allenatore del Tottenham, gli Spurs hanno optato per José Mourinho offrendo un contratto fino al 2023. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Tottenham aveva pensato a Carlo Ancelotti per sostituire Pochettino, il tecnico del Napoli avrebbe chiesto ...