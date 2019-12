Lotta all’evasione fiscale | si punta a 13 miliardi in più in tre anni

Manovra - 500 nuove assunzioni per la Lotta all’evasione e 50 milioni per la Cigs : Da fondi e accantonamenti non utilizzati recuperati, con emendamenti del ministero del Lavoro, almeno 100 milioni di euro da destinare in Manovra alla salvaguardia dell’occupazione e a sostenere il ritorno della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività cancellata dal Jobs act. In arrivo tra le 500 e le 600 assunzioni nelle agenzie fiscali per potenziare la lotta all’evasione forse già con il decreto fiscale