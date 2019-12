“Lasciatela in pace!” Detto Fatto | Bianca Guaccero esplode in diretta

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019)non è una che le manda a dire e pure stavolta non haeccezione. La signora del pomeriggio Rai se l’è presa contro gli haters con in quali, nel corso degli anni ha imparato a fare i conti a sue spese.non ha avuto peli sulla lingua ed è scesa in difesa di Vanessa Incontrada quando, durante la Super Classifica Jon, si è parlato di lei e degli insulti che, ahimé, spesso riceve sul suo aspetto fisico. La bellezza della showgirl dalle origini spagnole è disarmante, eppure c’è qualcuno che deve sempre storcere il naso. Vanessa è stata criticata per le sue forme, ritenute da qualcuno troppo burrose, e anche per le lentiggini che ha sul viso. Insomma, per la Incontrada non sembra esserci pace. Meno male che lei, che possiede un carattere allegro e una spiccata ironia, non perde mai il sorriso. Dimostrando così di possedere una gran forza. Continua dopo la ...