Federer e la doppia veste di imprenditore-testimonial | il nuovo progetto di Roger si

(Di lunedì 2 dicembre 2019)si è gettato a capofitto su unnel quale svolgerà un doppio ruolo: saràedha terminato la stagione 2019 al terzo posto del seeding ATP, ma i suoi impegni non sono certo terminati. Il tennista svizzero infatti, ha da poco reso nota la sua partnership con il marchio di calzature sportive svizzero On Running., per quanto concerne questo, sarà sì, ma non solo. Il campione elvetico sarà anchesostenendo il marchio con copiosi investimenti e lavorando allo sviluppo delle calzature sportive che esso produce. Per quanto concerne la sfera sportiva però,ha reso noto che non abbandonerà le calzature Nike, insostituibili per il campione svizzero anche dopo il passaggio ad Uniqlo per quanto concerne il vestiario. The first On assignment for @? An ...

