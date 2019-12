Chiara Biasi vittima di uno scherzo de Le Iene | ma il web insorge | Sei povera

Chiara Biasi nella bufera per lo scherzo de Le Iene - cosa è successo : L’influencer Chiara Biasi è al centro di una polemica per la frase che ha pronunciato durante lo scherzo fattole dalle Iene. Per chi non lo sapesse, Chiara Biasi è una delle influencer più in voga d’Italia. La ragazza romana è ammirata e seguitissima sui social, ma dopo la messa in onda dello scherzo delle Iene […] L'articolo Chiara Biasi nella bufera per lo scherzo de Le Iene, cosa è successo è apparso prima sul sito ...

Le Iene - Chiara Biasi rovinata da una foto sul water con l'assorbente gigante : scherzo atroce : Eppure c’è chi 80 mila euro li guadagna in dieci anni. Ma, forse, per l’influencer Chiara Biasi è solo un dettaglio. Vittima di uno scherzo de Le Iene, la Biasi posa per un brand cinese. Ma quelle foto (come da copione nello scherzo) vengono modificate e lei si ritrovata su un water con un assorbent

Chiara Biasi scherzo Le Iene - l’influencer travolta dalle polemiche per i guadagni : la reazione : Le Iene, Chiara Biasi travolta dalle polemiche Lo scherzo delle Iene all’influencer Chiara Biasi avrà divertito senz’altro moltissimi ma ha mandato in crisi lei che per tutto il tempo si è trovata in una situazione difficile da affrontare. Ciò che ha colpito di più il pubblico – basta dare un’occhiata ai profili social della ragazza […] L'articolo Chiara Biasi scherzo Le Iene, l’influencer travolta dalle ...

Le Iene - Chiara Biasi : “per 80.000 manco mi alzo e mi pettino” - scoppia la bufera : Tempi duri per le influencer, costantemente nel mirino di polemiche e critiche. E lo sa bene Chiara Biasi, recentemente vittima di uno scherzo de Le Iene che sta facendo molto discutere. Andato in onda nella puntata di questa sera 1 dicembre, lo scherzo ha visto Chiara protagonista di uno shooting fotografico per una sedicente campagna in Cina, pattuito per la cifra di 80.000€. A causa di un art director un po’ troppo creativo, ...

Ma quello è un pis***?. Il ciondolo fallico di Chiara Biasi fa scalpore : Chiara Biasi, una delle influencer italiane più popolari del web, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. E non per la sua nuova collezione di scarpe, lanciata recentemente al Micam. La bella friulana, seguita da oltre 2,4 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato sui social una foto che ha suscitato scalpore tra i suoi seguaci. Questa volta, però, non c'entra il suo fisico sexy, che spesso è protagonista dei suoi profili social. A ...