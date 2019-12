Carmen Di Pietro contro una ragazza che soffre di endometriosi bufera sui social

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La showgirl ed ex gieffinadiè stata ospite di “The Morning Show”, programma in onda sull’emittente Radio Globo, e ha suscitato le ire di molti attaccando una trentenne chedi. La Diin particolare è finita nellaper la frase: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna. Ci sono delle pillole, non possiamo mantenere te che non vai al lavoro”. La discussione tra la Die laè degenerata con insulti tra le due, con quest’ultima che ha rivelato di soffrire di, una malattia che colpisce le donne con cospicui sanguinamenti dovuti al ciclo mestruale, e di essere stata operata alle ovaie. La Fondazione Italianaha voluto fare chiarezza sull’argomento: “Solo in Italia ci sono 3 milioni di donne che soffrono di. Da più di dieci anni ...

