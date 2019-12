Alitalia | via libera da Cdm a decreto ad hoc per prestito ponte2

Alitalia - piano dei commissari : via al prestito da 450 milioni : Sarà il via libera al prestito ponte da 450 milioni di euro a segnare lo spartiacque verso il bando di vendita-bis di Alitalia. Ma sarà un decreto ad hoc, a quanto pare - non un...

Sciopero aerei 25 ottobre : cancellati 240 voli Alitalia - disagi anche per chi viaggia con Ryanair : Duecentoquaranta voli Alitalia sia su tratte nazionali che internazionali programmati per domani, venerdì 25 ottobre, sono stati preventivamente cancellati dalla compagnia aerea a causa degli scioperi previsti dei controllori di volo e nel trasporto aereo. disagi anche per i viaggiatori Ryanair.Continua a leggere

Lufthansa ha inviato al governo una proposta di partnership commerciale con Alitalia : La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico e alle Ferrovie dello Stato proponendosi come partner commerciale per Alitalia, in alternativa alla compagnia statunitense Delta. Al contrario di Delta, però, Lufthansa non avrebbe offerto

Conte vede i vertici di Atlantia su Alitalia : al via la settimana decisiva : Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nelle scorse ore ha incontrato i vertici di Atlantia, la holding dei Benetton con cui, in queste ore, il governo sta interloquendo sul dossier Alitalia. L’incontro si è svolto nel massimo riserbo, ore prima che i commissari di Alitalia si recassero al Mise per incontrare il ministro Stefano Patuanelli.settimana decisiva per il dossier Alitalia. Il Ministero dello sviluppo economico, i ...

Sciopero Alitalia - il 9 ottobre cancellati 198 voli. Le istruzioni per chi viaggia : Chi è già in possesso di un biglietto potranno cambiare prenotazione senza penale o chiedere il rimborso