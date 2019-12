Non raggiunge il quorum il referendum sulla divisione tra Venezia e la terraferma

"La Silicon Valley è la Firenze del Rinascimento. Non si può dire cosa raggiungeremo” : La Silicon Valley come la Firenze del Rinascimento, luogo brulicante di idee innovative, che trovano qui spazio, linfa, credito e sviluppo. Per scoprire cosa c’è di nuovo, bisogna dare uno sguardo al nord della California, dove oltre ai colossi Apple, Facebook e Google, nascono e crescono ogni giorno nuove start-up. Forbes ha incontrato alcuni dei più innovativi imprenditori del momento, premiati come Entrepreneur ...

Mattino : Ibrahimovic a Napoli Non potrebbe mai raggiungere i 28 milioni che guadagna in Mls : «Hola Espana! I?m coming back» è il nuovo slogan di Zlatan Ibrahimovic, dopo aver raccontato di Maradona e della sua voglia di provare un’avventura al Napoli, il campione svedese parla anche della Spagna. ma è evidente, come sottolinea il Mattino di oggi, che le sue intenzioni siano tutt’altre. Ibra vuole restare a Los Angeles, perché sa bene che solo in Mls può. grazie agli introiti delle sponsorizzazioni, arrivare a guadagnare 28 ...

MotoGp – Le abitudini Non cambiano : Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi - cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO] : Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia ...

Parto in casa a Frattamaggiore : Non c'è tempo per raggiungere l'ospedale e l'equipe del 118 allestisce la sala operatoria in casa : Hanno dato vita a una sala Parto improvvisata in casa della puerpera: medici e infermieri di un equipaggio del 118 si sono superati, stamattina, a Frattamaggiore. Perché il Parto...