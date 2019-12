Malta,migliaia in piazza contro Muscat

"Giustizia", "Assassini", "Mafia". Sono gli slogan urlati dadi persone scese ina La Valletta per chiedere le "immediate" dimissioni del premier Joseph, che lascerà la carica l'8 gennaio, quando il partito laburista, che gli ha riconfermato la fiducia, avvierà le procedure per la scelta del nuovo leader. Il governo è sotto scacco in seguito alle rivelazioni emerse dall'inchiesta sull'omicidio, nel 2017, della giornalista Daphne Caruana Galizia.(Di domenica 1 dicembre 2019)