Londra | balena si spiaggia sulle rive del Tamigi | è il terzo caso

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un mistero aleggia su, nel giro di due mesi si sono verificati ben tre casi di balenetedel. Ultimo in ordine cronologico è l’esemplare trovato venerdì sotto il ponte Battersea. Al momento gli esperti non sanno spiegarsi cosa possa aver causato le morti dei cetacei.morta nelUn esemplare di circa due metri e mezzo, queste le dimensioni del cetaceo trovatodela ridosso del ponte di Battersea, zona sud-ovest di. Si tratta di una balenottera, a ritrovarla una motovedetta nella tarda serata di venerdì. Al momento non sono chiare le cause del decesso dell’esemplare, i resti del cetaceo sono ora al vaglio degli esperi della Società zoologica di. La balenottera è stata fotografata da Gareth Mottram, che ha postato l’immagine shock su Instagram. Visualizza questo post su Instagram ...

