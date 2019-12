Euro 2020 | sorteggiati i gironi L' Italia gioca a Roma

Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata nel mondo del calcio - i sorteggi di Euro 2020 ed il calciomercato : Le notizie del giorno – Una Tragedia sfiorata, la scorsa notte, a Bavari, località di Genova: un grande masso è infatti precipitato dal versante della collina rotolando sul campo di calcio in cui avevano appena finito di giocare due squadre di ragazzi. Lungo il percorso, la roccia ha distrutto due auto e la rete di recinzione finendo sul campo da gioco accanto a una delle postazioni per le panchine. (LA NOTIZIA NEL ...

Calendario Europei calcio 2020 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : Gli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio, per la prima volta nella storia la rassegna continentale sarà itinerante e le partite saranno ospitate da ben 12 Paesi tra cui anche l’Italia dove andranno in scena tre incontri del gruppo A (cioè tutte quelle della nostra Nazionale) e un quarto di finale. Si preannuncia grande spettacolo per questa competizione quadriennale a cui parteciperanno 24 Nazionali inserite in ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Catania-Dynamo Uralochka 14-16. Le etnee domani si giocheranno il passaggio ai quarti : Brutto stop per l’Orizzonte Catania nel secondo match del Girone H del secondo turno eliminatorio dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le etnee, dopo aver vinto ieri per 14-7 contro le iberiche del Sant Andreu, oggi hanno perso per 14-16 contro le russe della Dynamo Uralochka, vittoriose anche ieri per 18-11 sulle magiare dello Zuglo, che oggi hanno superato per 11-9 le spagnole. Dunque le russe ora guidano a quota 6 punti, mentre ...

Sorteggio Euro 2020 - l’analisi delle avversarie dell’Italia : il gruppo F è il girone della morte : Si è concluso il Sorteggio dei gironi dei prossimi Europei. Sospiro di sollievo per l’Italia che evita Francia e Portogallo. Gli Azzurri troveranno sulla loro strada Svizzera, Turchia e Galles. Come dicevamo, rispetto a quello che poteva essere il nostro girone è andata abbastanza bene. Le avversarie sono inferiori sulla carta, ma non sono da sottovalutare. La Svizzera annovera tra le proprie fila diversi “italiani” o ex. ...

Sorteggio Euro 2020 - il commento a caldo : non vorremmo metterci nei panni di Low - preferiamo stare con Mancini : L’uomo più sfortunato al mondo al momento? Di nome fa Joachim e di cognome fa Low. Non vorremmo essere nei suoi panni. E ci mancherebbe. preferiamo metterci in quelli di Mancini. Tiriamo un bel sospiro di sollievo. Sì, diciamoci la verità, non ci è andata affatto male. Potevamo beccare Francia o Portogallo (o entrambe, proprio come quello lì, l’uomo più sfortunato al mondo), niente. Per fortuna. E va bene che non abbiamo ancora ...

Europei 2020 - l'Italia nel girone con Galles - Svizzera e Turchia. Mancini : "Non ci sentiamo favoriti" : Il sorteggio dei gironi delle fasi finali degli Europei 2020 sorride all’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma contro la Turchia per poi sfidare anche la Svizzera e il Galles. “Le squadre sono tutte competitive. siamo comunque alla fase finale. Certo poteva capitare anche la Francia, ma il nostro è un gruppo equilibrato. Noi stiamo facendo le cose per bene ma ...

Calcio - Europei 2020 : il tabellone ed i possibili incroci dagli ottavi alla finale. Match di alto livello fin dall’inizio : Questa sera è andato in scena al Romexpo di Bucarest (Romania) il sorteggio degli Europei 2020 di Calcio. Nella capitale rumena si sono definiti i gironi della rassegna continentale itinerante che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 selezioni che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di ...

Sorteggio Euro 2020 - il ct Mancini commenta il girone dell’Italia : “girone equilibrato - ma non siamo i favoriti” : Il commissario tecnico ha parlato subito dopo il Sorteggio di Bucarest, che ha inserito l’Italia nel gruppo con Galles, Svizzera e Turchia ad Euro 2020 Sorteggio tutto sommato positivo per l’Italia, che pesca Svizzera, Galles e Turchia nel proprio girone ad Euro 2020. Selezioni complicate da affrontare ma senza dubbio non al livello delle big, finite quasi tutte nello stesso gruppo come Francia, Portogallo e ...

Euro 2020 - l'Italia fortunata - pesca Svizzera - Turchia e Galles. Gruppo F d'acciaio : Germania - Francia e Portogallo : È stato un sorteggio benevolo quello di Bucarest che ha compilato i 6 gironi della fase finale di Euro 2020. l'Italia ha pescato la Svizzera, la Turchia (contro la quale giocherà la...

Calcio - Roberto Mancini sul sorteggio degli Europei 2020 : “Gruppo equilibrato - le partite vanno giocate” : L’urna di Bucarest (Romania) è stata benevola per l’Italia di Roberto Mancini. Il sorteggio per la fase finale degli Europei di Calcio, che prenderanno il via il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, ha riservato alla Nazionale, la Turchia, la Svizzera e il Galles. Un raggruppamento, tutto sommato, alla portata degli azzurri che, reduci da un percorso molto convincente nelle qualificazioni (10 vittorie in altrettanti incontri), ...

Euro 2020 - Mancini commenta il sorteggio : qualche indicazione sui papabili 23 convocati : E’ stato il protagonista della rinascita azzurra dopo il disastro del mancato Mondiale. Il ct dell’Italia Roberto Mancini, anche se non lo dà a vedere, può ritenersi soddisfatto per un girone tutto sommato niente male. Evitate Francia e Portogallo, ci sono Svizzera, Turchia e Galles. Al termine della cerimonia, l’allenatore è intervenuto ai microfoni di Rai 2. “Siamo nella fase finale, le squadre sono tutte ...

Europei calcio 2020 : i 6 gironi e le 24 partecipanti. Date - calendario - programma e tabellone : Dal 12 giugno al 12 luglio si disputeranno gli Europei di calcio 2020, evento che per la prima volta nella sua storia sarà itinerante e che non andranno in scena soltanto in uno-due Paesi come accaduto in passato. Alla rassegna continentale parteciperanno 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze si qualificheranno agli ottavi di finale ...