Estradizione per Lolli | l’imprenditore accusato di terrorismo e traffico d’armi

(Di domenica 1 dicembre 2019) Arrestato 2 anni fa a Tripoli (Libia) e condannato all’ergastolo con l’accusa diinternazionale e fiancheggiamento di un gruppo estremista separatista,bolognese 54enne Giulioha fatto ritorno in Italia. Per la giustizia italiana era latitante già da 9 anni. Cioè da quando il sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani lo aveva indagato per associazione a delinquere, truffa, falso e appropriazione indebita. Le autorità libiche e italiane hanno infine trovato l’accordo per l’in Italia del “pirata”. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli indagato perinternazionale,e i reati legati alla bancarotta della società Rimini Yacht. La fuga a bordo di una yacht nel 2010 Prese a farsi chiamare Capitan Karim, ma era anche soprannominato “il pirata”. Si guadagnò il soprannome quando, dopo le indagini per ...

