Valanga sul Monte Bianco | morti due sciatori a quota 3 mila metri

(Di sabato 30 novembre 2019) Sono due le vittime accertate dellache stamattina ha travolto un gruppo di persone a Punta Helbronne, nei pressi di (Courmayeur, asul. Al momento non sono ancora note le generalita' dei due. Sul posto operano i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unita' cinofile, soccorritori Sagf. Le salme saranno portate all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento.

