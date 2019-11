The Script | «La nostra musica ha sempre parlato del magnifico rapporto col pubblico»

domanipress

(Di sabato 30 novembre 2019) THEtornano in concerto in Italia il 9 luglio 2020 al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo a Pistoia ed il giorno successivo, il 10 luglio al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI – San Siro di Milano. I biglietti per le due date saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre 2019 su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di martedì 3 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Ad aprire i concerti italiani ci sarà Becky Hill, giovanissima cantautrice inglese tra le più apprezzate del pop britannico contemporaneo. Dopo oltre 6 miliardi di stream, 30 milioni di singoli e 11 milioni di album venduti, oltre 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.8 milioni di biglietti venduti, il trio ...

gagagaia29 : RT @fearlesshaz: Tra i 5sos che scelgono Padova e i The Script Pistoia a sto punto il prossimo sarà Niall Horan con Alberobello - rosestobecky : RT @fearlesshaz: Tra i 5sos che scelgono Padova e i The Script Pistoia a sto punto il prossimo sarà Niall Horan con Alberobello - didiqueen17bk : RT @fearlesshaz: Tra i 5sos che scelgono Padova e i The Script Pistoia a sto punto il prossimo sarà Niall Horan con Alberobello -