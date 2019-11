Sul Mes il Pd non transige

huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) MILANO- Sul Mes c’è in gioco la credibilità in Europa e sul Mes da oggi il Pd non. Questa volta non ci saranno mediazioni a ribasso, non ci saranno bandierine da regalare all’avversario. Bastava oggi vedere a Milano il volto scuro di Dario Franceschini, ministro della Cultura, capo delegazione del PD all’interno del Conte-2, ma anche colui che professa la costruzione di un campo riformista con all’interno i cinquestelle. Alle 10 e 30 con passo rassicurante da figlio della tradizione diccì, Franceschini si palesa all’Assemblea di Base Riformista, la corrente di Luca Lotti e Lorenzo Guerini. Il risveglio non è stato dei migliori: il ministro della Cultura ha strabuzzato gli occhi quando gli è stata consegnata la rassegna stampa. Non si aspettava la minaccia di Di Maio (“O si rinvia o cade il governo”), ...

