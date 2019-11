ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019)vicenda del Mes alcuni punti stanno emergendo con chiarezza esemplare, specie dopo l’audizione di Roberto Gualtieri alla Commissione parlamentare. 1. il Governo, prima di “impegnare” il Paese con gli altri partner europei, avrebbe dovuto, a mente dell’articolo 5 comma 2 della legge 234 del 2012, tener conto degli “atti di indirizzo adottati dalle Camere”. Nel remoto, e improbabile, caso in cui ciò non fosse stato possibile, il Governo avrebbe dovuto “riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta”. Nel nostro caso, non è stata fatta né l’una né l’altra cosa. All’università “di legge”, si direbbe che è stata violata una legge. 2. oggi, a cose fatte, il Parlamento dovrebbe conservare la piena disponibilità di pronunciarsi (pro o contro) sul trattato del Mes; e ciò è stato riconosciuto dallo stesso Gualtieri davanti alla succitata ...

ilfattoblog : Nella faccenda del Mes a mio avviso emergono problemi di legalità, logica e democrazia - 10261940 : RT @MantiniRita: Spero solo una cosa : che la faccenda #Open e #Renzi, con la ritirata un po' scomposta di certi giornalisti, provochi una… - BonomiAllegra : @MariaVarola @sandrogarofano @CarloCalenda Quello che sembra a lei non è agli atti e francamente non ha rilevanza n… -