Giochi del decennio | Dead Space 2 è l' evoluzione di un capolavoro e l' inizio della sua

Minecraft è per definizione un gioco che caratterizza un decennio. Anche se è comparso già nel 2009, la sua release completa è arrivata solo nel 2011, e negli anni successivi è ...

Anche se ora sembra una conclusione scontata, nel 2013 GTA Online rappresentò un grande stratagemma da parte di Rockstar. Il team dovette disegnare un mondo attraente che invogliasse ...

‘Sognando l’Olimpo’ : Stefanie Horn e la voglia di essere la prima donna della canoa slalom italiana sul podio ai Giochi : Stefanie Horn è senza ombra di dubbio la nostra punta di diamante nella canoa slalom femminile. La 28enne canoista italotedesca, specialista del kayak, è nata a Bottrop (Westfalia) il 9 gennaio 1991 da genitori entrambi tedeschi. E’ alta 1.68 m per un peso forma di 56 kg. Dopo aver iniziato con la disciplina delle acque mosse tra le fila della Nazionale tedesca giovanile, Stefanie si fa subito notare nella categoria junior conquistando nel ...

Quest'anno il network di Eurogamer compie vent'anni, così abbiamo deciso di dare uno sguardo ai Giochi e agli eventi che hanno plasmato il nostro lavoro, anche se le pietre miliari del medium continuano ad arrivare. Difficile da credere, ma il 2020 sta per arrivare e con esso ciò che sembra la fine di un'era e l'inizio di un'altra. Prima della fine di quest'anno potremo giocare titoli mitici come Cyberpunk 2077, un nuovo Half-Life e il remake ...

Annunciati i PlayStation Plus di dicembre 2019 : ecco i Giochi PS4 gratis del mese : Erano in tanti a domandarsi quali sarebbero stati i PlayStation Plus di dicembre di quest'anno, vale a dire i giochi selezionati da Sony per rientrare nella sua prossima Instant Game Collection del 2019. Per chi ancora non lo sapesse, ogni mese la compagnia giapponese permette di scaricare gratuitamente due titoli in digitale per PlayStation 4 dal PlayStation Store. A patto di essere abbonati al servizio PlayStation Plus, che consente l'accesso ...

Non solo Metroid Prime 4 : Nintendo sarebbe al lavoro su altri due Giochi della serie : Spuntano in rete nuovi interessanti rumor legati alla serie di Metroid. I fan sono ancora in attesa di capire il destino di Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ripartito da zero in collaborazione con Retro Studios, ma, a quanto pare, ci sarebbe dell'altro in cantiere in casa Nintendo.Secondo l'insider LeakyPandy ci sarebbero altri due giochi della serie in produzione. Su Twitter, l'insider ha detto: "Nintendo ha in programma 2 nuovi titoli ...

Le vendite totali di videoGiochi si avvicineranno a quota 150 miliardi di dollari entro la fine del 2019 : All'inizio di quest'anno era stato annunciato che le vendite globali di videogiochi sarebbero ammontate a oltre 150 miliardi di dollari di entrate entro la fine del 2019. Tale cifra è stata recentemente modificata.L'annuncio arriva da Newzoo, che a giugno ha condotto un report sulle vendite globali di videogiochi. Inizialmente si pensava che i giochi avrebbero guadagnato $ 152,1 miliardi, il che indica un aumento del 9,6% rispetto alle entrate ...

I 10 Migliori Giochi del 2019 : Con le ultime uscite di Novembre si può considerare concluso anche questo anno videoludico. Dopo un paio di annate con uscite di altissimo livello come God of War, Red Dead Redemption II e The Legend of Zelda: Breath of The Wild, quello che ci si aspettava era un 2019 sottotono. A conti fatti tuttavia, l’anno che sta per concludersi ha regalato a noi giocatori diverse perle, destinate ad influenzare il mercato nel lungo termine. Ci ...

Google Stadia Pro : la cancellazione dell'abbonamento non eliminerà i Giochi acquistati in sconto : Un tweet postato dall'account Twitter ufficiale di Google Stadia ha recentemente dichiarato che i giochi acquistati con uno sconto fornito da un abbonamento Stadia Pro non saranno disponibili per gli utenti se l'abbonamento è scaduto. Tuttavia, questa informazione è un errore di comunicazione.Il tweet ufficiale è stato scritto in italiano e recita: "Ciao! Abbiamo visto il tuo post e vogliamo aiutarti! I giochi ottenuti gratis o con sconti grazie ...

Disco Elysium - indagini e politica in uno dei videoGiochi più interessanti dell’anno : A volte i videogiochi sono la ripetizione di una meccanica che va avanti da più di 20 anni praticamente identica con una grafica migliorata, altre volte sono Disco Elysium, che prende il concetto di gioco di ruolo, lo porta fuori a bere e lo fa svegliare la mattina dopo con un dopo sbronza tale che non si ricorda neppure chi è. Ed è proprio così che inizia Disco Elysium, con i postumi di una sbornia particolarmente crudele e autodistruttiva da ...

Coppa Davis – Si lamenta anche Nadal : “Giochiamo fino alle 2 del mattino - dormiamo alle 4 : 30. La gente va a lavorare” : L’orario notturno della Coppa Davis non va giù neanche a Nadal: il tennista spagnolo rivolge una dura critica all’organizzazione L’orario notturno della Coppa Davis non piace proprio a nessuno, tant’è che anche Rafa Nadal, idolo di casa e uno dei primi tennisti ad appoggiare l’amico Piquè e il gruppo Kosmos, ha avuto di che lamentarsi. Lo spagnolo ha puntato il dito contro l’organizzazione dei match ...

Smercio di droga nel campetto e nel parco Giochi del Valentino : 5 arresti [VIDEO] : Pusher di origine africana spacciavano anche in pieno giorno nel parco del Valentino , ma sono stati individuati e assicurati alla giustizia grazie a telecamere nascoste posizionate dai carabinieri ...

Il boss degli Xbox Game Studios conferma che entro la fine dell'anno verranno svelati altri Giochi non annunciati : I problemi di Microsoft con i contenuti esclusivi significativi sembrano finalmente terminati grazie alla loro ondata di acquisizioni di studi. Questo è stato del tutto evidente all'X019 della scorsa settimana, ma a quanto pare non è finita qui: Microsoft ha in cantiere altri giochi non annunciati che potrebbero benissimo essere rivelati entro la fine dell'anno.Parlando con Windows Central, Matt Booty, boss degli Xbox Game Studios, ha parlato di ...

Sony fonda una nuova organizzazione che promuove la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei Giochi : Sony ha dato il via ad una nuova organizzazione che lavorerà alla ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Con uffici in Giappone, Europa e Stati Uniti, l'IA di Sony "guiderà la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia sia nello spazio fisico che in quello virtuale attraverso molteplici progetti di punta di livello mondiale".Inizialmente i progetti verteranno su tre rami: Gaming, Immaging & Sensing ed infine Gastronomia. ...