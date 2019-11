Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 30 novembre 2019) “All’epoca pensavo che prendere soldi dasarebbe stato un po’ come vendermi al diavolo. Fu la più. Avrei potuto rimanere fedele a me stessa anche accettando quella offerta”. Sono le parole di, ospite della trasmissione Un giorno da pecora. La conduttrice, infatti, rifiutò un’offerta di 9di lire pur di non lavorare per Silvioa Mediaset.E sulla politica, ladice: “Salvini? Lo studio conattenzione quando lo vedo in tv, hacapacità ma non ne sono affascinata. Un politico che mi piace? Preferirei passare alla domanda successiva... Mi dovrei concentrare: Emma Bonino. Giuseppe Conte? Ha tirato fuori una sorta di rivoluzione personale, probabilmente non se l’aspettava nemmeno lui”, aggiunge. “Una cena con Conte? Chi paga? Io voglio ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Alba Parietti: 'Berlusconi mi offrì 9 miliardi. Dirgli 'no' fu la più grande ca***ta della mia vita' - davidefent : RT @HuffPostItalia: Alba Parietti: 'Berlusconi mi offrì 9 miliardi. Dirgli 'no' fu la più grande ca***ta della mia vita' - HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Berlusconi mi offrì 9 miliardi. Dirgli 'no' fu la più grande ca***ta della mia vita' -