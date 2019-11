Nel 2037 metà dei bambini nati saranno figli di incontri online

Fonte : wired

(Di venerdì 29 novembre 2019) (Foto: Getty Images) Progetti per il futuro: non sottovalutare le conseguenze di Tinder. Nelinfattideisarào di coppie nate da, almeno per quel che riguarda gli inglesi. Questo racconta un report dal titolo The future of dating redatto dalla Business School dell’Imperial College di Londra per il sito di appuntamenti eHarmony. La ricerca è stata fatta a partire dai dati raccolti dal sito sui propri utenti, incrociati con proiezioni demografiche e dell’andamento della popolazione. Se negli ultimi vent’anni – stimano i ricercatori – sono giàquasi 3 milioni dida coppie incontratesi, possiamo aspettarci che il fenomeno si estenda (come i profitti di chi fornisce le piattaforme di dating, peraltro). Secondo il report, le relazioni nate daglia partire dall’anno 2000 fino ad oggi si sono ...

SkyTG24 : Bambini, nel 2037 più della metà saranno figli di coppie nate online - sciroccoxyz : RT @SkyTG24: Bambini, nel 2037 più della metà saranno figli di coppie nate online - Thyria77 : RT @SkyTG24: Bambini, nel 2037 più della metà saranno figli di coppie nate online -