Martino | ”Napoli | il pareggio di Anfield è un capolavoro di Ancelotti”

(Di venerdì 29 novembre 2019): Ildiè undi Ancelotti, ora non si deve più perdere terreno in campionato, spero che l’incontro con De Laurentiis riporti serenitàNAPOLI – Carmineradiocronista e giornalista, è intervenuto a ”NapoliMagazineLive’ trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda su NapoliMagazine.Com.ha parlato deldiconseguito dal Napoli, di Ancelotti e di altro. Ecco quanto dichiarato da: SULDEL NAPOLI CONSEGUITO CONTRO IL LIVERPOOLè un campo impossibile, uscire indenni da quello stadio è un’impresa e ildel Napoli con i Campioni d’Europa del Liverpool. E’ stato sicuramente undi Ancelotti. Sinceramente non ho avuto il minimo dubbio sulla validità del gol di Mertens, ero anche ben posizionato. ...

