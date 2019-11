Lombardia | in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 3

Lombardia : in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 (2) : (Adnkronos) - Alle attività produttive vanno 85 milioni di euro nel triennio come incentivi alle imprese e 33 milioni, sempre nel triennio, per il sostegno nel settore del commercio. Tra i temi centrali, anche la messa in sicurezza del territorio (47milioni nel 2020, 45 milioni nel 2021 e 33 milioni

Lombardia : in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 : Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza in Commissione bilancio del consiglio regionale della Lombardia al bilancio di previsione 2020-2022, alla Legge di Stabilità e al Collegato che contiene le norme per gestire la programmazione e la contabilità regionale. I provvedimenti andranno

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (5) : (Adnkronos) - In questo contesto la giunta dovrà anche attivare le interlocuzioni necessarie con le istituzioni del Canton Ticino per individuare i reciproci impegni, anche a livello finanziario, su infrastrutture, mezzi e offerta di servizio sulla linea ferroviaria Como-Lecco. Infine la proposta di

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (4) : (Adnkronos) - Inoltre viene chiesto alla Giunta di continuare l’azione di pressione presso il Governo nazionale e le istituzioni europee affinché venga scongiurato il taglio dei fondi Pac destinati all’Italia, anche valutando un incremento delle quote di cofinanziamento. Infine alcune sollecitazioni

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (3) : (Adnkronos) - Tra gli obiettivi e gli interventi evidenziati come prioritari, quello di proseguire il dialogo con il governo nazionale per il conseguimento di forme e condizioni particolari di autonomia, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più in questo percorso gli enti locali lombardi. Viene

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (2) : (Adnkronos) - Attenzione particolare viene data alla necessità di valorizzare le potenzialità dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per rilanciare l’intero territorio lombardo sia sotto il punto di vista turistico che dal punto di vista sociale ed economico. Con l’obiettivo di svilupp

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def : Mialno, 21 nov. (Adnkronos) - “Incentivare e accelerare i processi di semplificazione normativa e amministrativa e di trasformazione digitale dovrà essere nei prossimi mesi la priorità di Regione Lombardia, come riconosce la proposta di risoluzione al documento di economia e finanza regionale che ab

La Lombardia dice no alla commissione contro il razzismo : Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto con 42 No e 30 Sì la proposta del Pd di istituire una commissione consiliare speciale “per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza” sul modello di quella approvata in Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre. Contrari Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, il gruppo Misto e gli altri ...

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana (2) : (Adnkronos) - Di emergenza e di precocità nell’uso di droghe pesanti ha parlato Simone Feder, coordinatore dell’area giovani e dipendenza della Casa del giovane di Pavia. “Occorre superare il modello di comunità solo terapeutica, divisa tra educativa e psichiatrica – ha detto – per aggredire il prob