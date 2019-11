LIVE Sci di fondo | Sprint Ruka 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino insegue la finale in

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 9.45: 15′ al via delle qualifiche, quindi, di questea tecnica classica. 9.42: In questo format la Norvegia è dominatrice indiscussa, avendo vinto ben 10 delle 13andate in scena. In particolare possono vantare due successi Ola Vigen Hattestad (2008, 2009) ed Eirik Brandsdal (2013, 2014). 9.39: Grandi aspettative per quanto riguarda Pellegrini, anche se la tecnica classica non dovrebbe esaltarne le qualità. L’atleta del Bel Paese, però, non partirà di certo sconfitta in partenza e cercherà come sempre di tirar fuori il meglio possibile. 9.36: Cercheranno di tenere alto il vessillo tricolore, tra gli uomini, Francesco De Fabiani,, Maicol Rastelli, Stefan Zelger e Giandomenico Salvadori, mentre tra le donne vi saranno Lucia Scardoni, Greta Laurent, Anna ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Levi 2019 in DIRETTA: Vinatzer sicuro della top15 a breve Moelgg - #alpino #Slalom #DIRETTA… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Levi 2019 in DIRETTA: rimonta di Jakobsen tra poco Vinatzer - #alpino #Slalom #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Levi 2019 in DIRETTA: Moelgg punta al podio nella seconda manche. Noel vuol confermarsi -… -