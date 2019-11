Inter-SPAL | Serie A 2019-2020 | programma | orari | tv | probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) La quattordicesima giornata delladi calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Tra le gare indomenica 1 dicembre, alle ore 15.00, quando si giocheranno tre partite in contemporanea, scenderanno in campo anche. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’o della partita della quattordicesima giornata delladi calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky SportA e Sky Sport canale 252, mentre in abbonamento la partita sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go.14ª GIORNATA ANDATA Domenica 1 dicembre ore 15.00Diretta tv su Sky SportA e Sky Sport canale 252 Diretta streaming su Sky Go: Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Vecino, ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'Prima del Barcellona, dovremo pensare a SPAL e Roma' Le parole di mister Antonio #Conte al termi… - Dalla_SerieA : Arbitri, La Penna per Juve-Sassuolo e Massa per Genoa-Torino - - zazoomblog : Inter-Spal: in attacco sarà sfida fra Lukaku e Petagna Conte rimette Brozovic in regia - #Inter-Spal: #attacco… -