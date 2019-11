Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019)è statoina causa di quella che sembra essere unache gli ha fatto gonfiare le labbra. È stato lui stesso a raccontare – quasi in diretta sui social – quanto gli stava accadendo: “Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”, ha detto l’ex tentatore di Temptation Island visibilmente agitato nelle prime stories. Dopo averlo visitato, i medici hanno deciso di trattenerlo per la notte e nelle prossime ore gli dovrebbe arrivare la diagnosi definitiva: “Sembrava fosse una allegria. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a ...

Noovyis : (Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per una reazione allergica: “Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o, conti… - TutteLeNotizie : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale per una reazione allergica: “Guardate le mie… - leggoit : Paura per Francesco Chiofalo, corsa in ospedale: «Non so cosa mi sia successo» -