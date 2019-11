AIDS | malattia inventata o truffa? I Dottori anti-bufala fanno chiarezza

AIDS e “Angels in America” - quando la televisione e il teatro abbattono il muro del silenzio sulla terribile malattia : “Angels in America” è uno dei testi più importanti del teatro contemporaneo, tanto che ha avuto una vasta eco anche in televisione. La missione, riuscita, era quella di raccontare e spiegare l’Aids sullo sfondo dell’America, governata dal presidente Usa Reagan per lanciare un messaggio di solidarietà verso chi è malato, ma anche per invitare a combattere affinché non si spengano i riflettori su una delle malattie più pericolose e ...