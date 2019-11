Tampon Tax | finalmente l’annuncio di Gualtieri | “Iva sugli assorbenti dal 22% al 5%”

Tampon Tax - l’appello delle deputate per ridurre Iva su assorbenti : “Il ciclo non è un lusso” : Laura Boldrini, insieme ad altre deputate, ha registrato un video-appello per chiedere di abbassare l'Iva sugli assorbenti e sui prodotti per l'igiene femminile dal 22% al 10%. La richiesta è quella di ridurre la cosidetta Tampon tax. Una delegazione di queste deputate ha anche incontrato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per cercare una soluzione condivisa.Continua a leggere

Tampon Tax : bocciata la proposta di riduzione Iva - cosa prevedeva? : Tampon Tax: bocciata la proposta di riduzione Iva, cosa prevedeva? In un periodo in cui le tasse e i possibili nuovi balzelli dominano il dibattito politico e non solo, ha trovato recentemente spazio anche la cosiddetta “Tampon tax“. Vediamo di che si tratta e cosa prevedeva la correlata proposta di riduzione Iva, poi di fatto – in questi giorni – bocciata ed archiviata dal Parlamento. Se ti interessa ...

Tampon Tax : cos'è - quanto costa e perché tutti ne parlano : tutti parlano della Tampon tax. Nel giro di 24 ore, infatti, l'emendamento per lo sconto sugli assorbenti è stato prima bocciato e poi riammesso. E questo ha creato polemica, soprattutto online. L'emendamento, di cui prima firmataria è la deputata Laura Boldrini con 31 altre deputate bipartisan, prevede di ridurre l'Iva sugli assorbenti al 10%. Dopo la bocciatura della commissione, molte donne avevano contestano ...

La complicatissima battaglia contro la “Tampon tax” : (foto: Getty Images) L’emendamento bipartisan per ridurre l’Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili, annunciato nei giorni scorsi dalla deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera Laura Boldrini, è stato dichiarato inammissibile. Si tratta dell’ennesima frenata nella battaglia per la riduzione della cosiddetta Tampon Tax, la tassa che equipara di fatto assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e ...

Tampon Tax - proposta per abbassare Iva sugli assorbenti al 10%. Boldrini : ‘Azione bipartisan’ : “Un’azione bipartisan” per abolire la Tampon tax: le donne della maggioranza hanno sottoscritto un emendamento al decreto legge sul fisco che chiede di abbassare l’Iva sugli assorbenti. Il documento, presentato in commissione Finanze alla Camera dal Partito Democratico, chiede in particolare di applicare su “prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne ...

Tampon Tax - assorbenti detassati in Germania : non saranno più beni di lusso. La legge cambiata (anche) da una petizione : assorbenti detassati in Germania a partire dal prossimo anno. Lo ha fatto sapere il governo di Berlino: dal primo gennaio 2020 l’Iva passerà dal 19% (quella prevista per le merci di lusso, come sigarette e vino) al 7% (la quota prevista per i prodotti di necessità giornaliera). A influenzare la decisione dell’esecutivo tedesco una petizione online, lanciata dalle attiviste Nanna-Josephine Roloff e Yasemin Kotra e rivolta al ...