Mia figlia è scappata con un uomo conosciuto in chat Lui la fa prostituire

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Miacon unin. Lui la fa”. Una fuga da casa a 17 anni nella convinzione di avere incontrato il grande amore su un gruppo Whatsapp e poi di lei più nessuna notizia, da ormai tre giorni. Accade a Conegliano, in provincia di Treviso, dove la mamma di Letizia Diana non riesce a darsi pace, convinta che suasia finita nelle mani di uno sfruttatore. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.A cercare Letizia Diana sono in Italia i carabinieri e in Germania la polizia tedesca. Perché la 17enne di origine romena potrebbe essere già oltre confine, come spiega la mamma Ioana, che in questi giorni sta vivendo un incubo di angoscia e terrore e ha postato numerosi appelli sui social, diventati ormai virali, per chiedere aiuto a chiunque possa avere informazioni sulla. ...

