Maltempo | nel cremonese un anziano in bici scivola nel Po | salvo

Maltempo - frana su un strada nel lago d’Iseo : 50 residenti isolati : Una frana sulla sponda bresciana del lago d’Iseo si e’ staccata su Monte Marone e ha provocato l’isolamento di una frazione del comune di Marone (Brescia). Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai Vigili del Fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuera’ un sopralluogo per capire se la via ...

Previsioni meteo - nel weekend torna il Maltempo : in arrivo gelo e neve da Nord a Sud : Che tempo farà nel weekend? Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà sull'Italia tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con gelo e abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le regioni più colpite da temporali e nubifragi saranno quelle settentrionali, con occhi puntati soprattutto sulla Liguria. Andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà più stabile. gelo polare in arrivo la prossima settimana.Continua a leggere

Torna il Maltempo nel fine settimana con temporali e nevicate : Ampi spazi di piacevole bel tempo cederanno il passo ad una nuova ondata di maltempo. Le previsioni per il fine settimana...

Maltempo Liguria : frana nell’entroterra di Imperia - evacuate 35 persone : A causa di una frana che minaccia l’abitato, sono stati evacuati nella tarda serata di ieri 35 abitanti della frazione di Cenova, a Rezzo, nell’entroterra di Imperia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno monitorato l’area per tutta la notte. Oggi sono in programma sopralluoghi aerei per stabilire l’entità dello smottamento. L'articolo Maltempo Liguria: frana nell’entroterra di Imperia, evacuate 35 persone sembra ...

Maltempo USA : due tempeste nel Thanksgiving Day - disagi e voli cancellati : Due tempeste hanno colpito gli Stati Uniti nel giorno del Thanksgiving, causando disagi ai viaggiatori, con migliaia di cancellazioni di voli a poche ore dalla tradizionale cena in famiglia della festa del ringraziamento. tempeste, con neve abbondante, hanno colpito sia il nordovest che il midwest. L'articolo Maltempo USA: due tempeste nel Thanksgiving Day, disagi e voli cancellati sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : la piena del Po passa nel mantovano senza fare danni : Sta passando senza danni nel mantovano l’ondata di piena del Po. Le golene sono allagate ma gli argini maestri tengono. Il Po a Borgoforte ha raggiunto gli 8,60 metri sopra lo zero idrometrico, dieci centimetri in meno del previsto grazie alla rottura di un arginello a Luzzara (Reggio Emilia) che ha rallentato la crescita dell’acqua nel vicino mantovano. La prefettura e la protezione civile, per precauzione, hanno emanato altri ...

Maltempo Piemonte : crolla un’antica cinta muraria nell’Astigiano : Permangono i danni causati dal Maltempo in Piemonte, dove un vecchio muraglione del Comune di Moncalvo nell’Astigiano e’ crollato, forse a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con due squadre e ci sono anche unita’ cinofilie. Il crollo ha coinvolto una parte della vecchia cinta muraria del paese alta circa venti metri. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno ...

Maltempo Piemonte : crolla antica cinta muraria nell’Astigiano : Permangono i danni causati dal Maltempo in Piemonte, dove un vecchio muraglione del Comune di Moncalvo nell’Astigiano e’ crollato, forse a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con due squadre e ci sono anche unita’ cinofilie. Il crollo ha coinvolto una parte della vecchia cinta muraria del paese alta circa venti metri. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Nord e nelle Regioni tirreniche. Caldo eccezionale da Bologna in giù [MAPPE e DATI] : Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di ...

Maltempo : nel Torinese alcune strade ancora chiuse : Le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato numerose criticità sulla viabilità della Città metropolitana di Torino; tecnici e cantonieri stanno lavorando per il più rapido ripristino possibile e stanno riaprendo gran parte delle strade che sono state chiuse. Fra queste, ha riaperto oggi la SP50 di Ceresole, chiusa dal km 0+100 per pericolo valanghe: la frazione Villa era raggiungibile solo con una pista da fondo e non era stato ...

Maltempo : la strada si trasforma in un fiume con cascata nell'Imperiese : Carlo Fabrizio Carli Questa mattina si è rischiata la tragedia, a Isolabona, nell'entroterra di Ventimiglia, dove un fiume d'acqua ha invaso la strada provinciale della val Nervia, a causa del Maltempo, sorprendendo le auto che stavano salendo in collina Una bomba d’acqua si è abbattuta, in mattinata, in provincia di Imperia, provocando diversi danni. Questa volta a farne le spese è stata la val Nervia, nell’entroterra di ...

Maltempo Piemonte : in corso nuove evacuazioni nell’Alessandrino : A causa del Maltempo, sono in corso nuove evacuazioni a Melazzo, Strevi e Pareto, nell’Alessandrino: in dettaglio, a Melazzo, nell’Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana; a Strevi 3 sono 3 gli sfollati in Regione Contero; a Pareto, al confine con il Savonese, chiusa la strada comunale di via Mazzini. “Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito serviranno risorse ingenti, ...

Maltempo LIGURIA - ALLERTA METEO ARANCIONE/ Allagamenti sull'A7 e nell'imperiese : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO ARANCIONE. Altra giornata di pioggia in numerose zone della regione, con Allagamenti in particolare nell'imperiese

Nuova Perturbazione sull'Italia - Maltempo nelle prossime ore : Roma - MALTEMPO AL NORDOVEST - Una Nuova Perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia a partire dalle regioni di Nordovest dando luogo ad un peggioramento. Dopo la breve tregua di inizio settimana sono così riprese le piogge su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana e risultano anche di una certa intensità su alcune zone recentemente martoriate dalla pesantissima ondata di MALTEMPO. E' ...