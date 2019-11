Jennifer Lopez | la pagella dei suoi look

Jennifer Lopez : 'Ad inizio carriera un regista ci ha provato - ma gli ho messo paura' : Jennifer Lopez è attualmente al cinema con un nuovo film tutto al femminile intitolato 'Le ragazze di Wall Street". Il tabloid Hollywood Reporter ha intervistato la cantante e attrice che si è anche guadagnata la copertina al fianco di altre favolose colleghe. Laura Dern, Scarlett Johansson, Renee Zellweger, Awkwafina e Lupita Nyong'o sono tutte sostenitrici attive del "Me Too movement", ed è per questo che nella sua intervista JLo ha deciso di ...

Jennifer Lopez : “Scordati di vedermi a seno nudo. Le mie tette le vedrai solo sul set” : “Scordati di vedermi a seno nudo. Le mie tette le vedrai solo sul set”. Jennifer Lopez irrompe sull’onda lunghissima, oramai quasi impercettibile del #MeToo, ricordando un episodio di molestie mentre stava iniziando a girare in film. L’occasione per la rievocazione dello sconveniente ricordo è una tavola rotonda organizzata da Hollywood Reporter assieme alle colleghe Scarlett Johansson, Renée Zelwegger, Lupita Nyong’o e Awkwfina. J. Lo non cita ...

Jennifer Lopez e il tentativo di molestie : «Ma io vengo dal Bronx» : In Charbel ZoeIn Atelier VersaceReem AcraIn VersaceIn Julien Macdonald In Michael NgoIn Charbel ZoeIn Julien MacdonaldIn Bao Tranchi In Atelier VersaceIn Fausto PuglisiIn Charbel ZoeIn VersaceIn VersaceIn Charbel ZoeIn VersaceIn Zuhair Murad CoutureJenny from the block. Non è un caso che una delle canzoni più famose di Jennifer Lopez racconti la vita da star in contrasto con le sue origini umili. La celebrità non l’ha cambiata, lei è rimasta la ...

Jennifer Lopez : “Molestie? Un regista ci provò - ma io vengo dal Bronx : so spaventare gli uomini” : “Molestie? Capitò anche a me, ma io vengo dal Bronx e metto paura agli uomini”. Parola di Jennifer Lopez che, ospite di una talk organizzato da The Hollywood Reporter, ha confessato un episodio spiacevole risalente al suo passato: un regista le chiese di togliersi la maglia e restare a seno scoperto.La richiesta era stata fatta alla presenza di un’altra donna: una costumista. “Non gli importava niente che ci fosse ...

Jennifer Lopez : “Metoo? Capitò anche a me - ma io vengo dal Bronx e metto paura” : Ospite di una talk organizzato da The Hollywood Reporter, Jennifer Lopez ha raccontatao di quella volta in cui un regista le chiese di togliersi la maglietta e restare a seno nudo. Richiesta fatta mentre con loro nella stanza era presente anche un’altra donna, una costumista. Parlando durante lo show in cui erano presenti anche Laura Dern, Scarlett Johansson, Renee Zellweger, Awkwafina e Lupita Nyong’o, Jennifer Lopez ha ricordato questo ...

Jennifer Lopez ha un soprannome per Robert Pattinson che non avevi mai sentito prima : Inizierai a chiamarlo così? The post Jennifer Lopez ha un soprannome per Robert Pattinson che non avevi mai sentito prima appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo bob asimmetrico di Jennifer Lopez : Capelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob asimmetrici. Le ispirazioni dalle starCapelli: i lob ...

Diletta Leotta - anche lei si cimenta nella pole dance come Chiara Ferragni : “Ora sono pronta per Jennifer Lopez” : Dopo Chiara Ferragni e la sorella Valentina, anche Diletta Leotta si è cimentata nella pole dance. Complice il film “Le ragazze di Wall Street“, appena uscito al cinema, che vede come protagonista una super sexy Jennifer Lopez che a 50 anni nei panni di una ballerina professionista, è scoppiata una vera palo-mania. Così, nell’attesa di vedere la pellicola, la giornalista volto di Dazon si è messa alla prova con risultati ...

Jennifer Lopez sorprende nel film "Le ragazze di Wall Street" - : Serena Nannelli Crime comedy ispirata alla storia vera di un gruppo di spogliarelliste reinventatesi truffatrici. Migliore performance della carriera per la Lopez. Protagonista di "Le ragazze di Wall Street" è la voglia di riscatto economico e sociale di donne che non hanno più voglia di essere trattate come meri oggetti e vogliono invece diventare le registe della propria vita. Costato 20 milioni di dollari e ispirato all’articolo ...

«Le ragazze di Wall Street» è il videoclip più sexy di Jennifer Lopez. Ecco perché : Le ragazze di Wall Street non è un capolavoro e nemmeno il film d'autore su cui ci ritroveremo a fare approfonditi dibattiti, ma una cosa è certa: farà parlare parecchio di Jennifer Lopez, la ballerina. Per certi versi è un ritorno alle origini: JLo, infatti, ha iniziato la sua carriera in tv nel corpo di ballo di un programma simile a Top of the Pops, il cinema e poi la musica sono arrivati dopo e hanno decretato il suo ...

Le Ragazze Di Wall Street - Jennifer Lopez guida la vendetta delle donne : Le Ragazze Di Wall Street negli Stati Uniti è andato benissimo, raccogliendo ottimi incassi, oltre 100 milioni dollari e il sostanziale plauso della critica. Che ha voluto leggere il film, nell'era del MeToo, come una storia, se non apertamente femminista, sulla forza della sorellanza, del legame tra donne che prendono le redini del gioco in un mondo ossessivamente maschilista. E cosa c’è di più maschilista dell’ambiente della finanza, quel ...

The Hustlers – Le ragazze di Wall Street - Jennifer Lopez avida lussuriosa e prepotente vince tutto : Jennifer Lopez: gioco, partita, incontro. The Hustlers – Le ragazze di Wall Street è roba sua. Le primavere sono 50 e J.Lo che ti combina? Si spoglia. avida, lussuriosa, prepotente. Ecco, il full frontal non c’è, ma i filini interdentali al posto dei costumi di scena, sui tavolacci luccicanti e zeppi di dollari volanti della lap dance, rendono ampiamente l’idea. Questo il dettaglio per attirare gli allupati curiosi. La sua Ramona, sorta di ...

Jennifer Lopez infiamma la “fiesta latina” dell’iHeart Radio sfoggiando il suo iconico lato B : Ha lasciato tutti a bocca aperta anche questa volta, come succede di solito quando sale su un palco. Jennifer Lopez è stata la regina della Festa latina di iHeart Radio, l’altra sera a Miami. La popstar si è esibita cantando, in spagnolo, e ballando con indosso un body in lattice e stivali al ginocchio e sfoggiando le sue curve provocanti e il suo iconico lato B.

Jennifer Lopez e Shakira entusiaste per lo show del Super Bowl : Jennifer Lopez e Shakira divideranno il palco del Super Bowl: le due artiste si occuperanno di scuotere gli animi durante l'intervallo della finale del campionato della National Football League. L'evento, sponsorizzato da Pepsi per l'ottavo anno consecutivo, vedrà le due cantanti alle prese con l'intervallo sportivo più amato dagli americani: uno show che ha già collezionato una serie infinita di artisti del calibro di Lady Gaga, Whitney ...