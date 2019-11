“Elena | mi vuoi sposare?” | degrado senza precedenti in Parlamento | ecco il punto più

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Pensavamo di essere un Paese che aveva quasi toccato il fondo, a livello politico, e invece i nostri cari rappresentanti hanno un dono magico: riescono sempre a fare peggio del peggio. Vediamo prima i fatti e poi analizziamo la questione, che scade nell‘ignoranza patologica più che culturale. La location – termine adatto all’occasione – è la Camera dei deputati (volutamente in minuscolo). Tale Flavio Di Muro, leghista – ma in questo contesto il partito di provenienza conta solo in parte, perché purtroppo l’ignoranza è trasversale -, domanda di intervenire in Aula sull’ordine dei lavori e chiede alla fidanzata, presente in tribuna, di sposarlo. vincenzo livieri/LaPresse Di sposarlo. Capito? E sapete quando ha messo in piedi questa scenetta da Romeo Montecchi de’ noantri? Prima che iniziasse l’esame del decreto legge per la ...

EmmaLovesBerlin : RT @OnceUponATeddy: @kscarlett22_ @MayAmidala @EmmaLovesBerlin @J_BlissOut2810 'Non puoi o non vuoi?' 'Che differenza fa?' 'Tutta la differ… - kscarlett22_ : RT @OnceUponATeddy: @kscarlett22_ @MayAmidala @EmmaLovesBerlin @J_BlissOut2810 'Non puoi o non vuoi?' 'Che differenza fa?' 'Tutta la differ… - OnceUponATeddy : @kscarlett22_ @MayAmidala @EmmaLovesBerlin @J_BlissOut2810 'Non puoi o non vuoi?' 'Che differenza fa?' 'Tutta la di… -